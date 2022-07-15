Резніков розповів, наскільки ефективна українська протиповітряна оборона

Стовідсоткової системи захисту від ракет не існує

Українські системи протиповітряної оборони (ППО) збивають у середньому половину російських ракет. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю BBC.

«Якби наша ППО не працювала, то жаху і страхіття було б кратно більше. 50% ракет, які летять у наші з вами міста, збиваються нашими ППО. Це середня статистика», – зазначив міністр.

Очільник Міноборони нагадав, що славнозвісна ізраїльська система захисту від ракет «Залізний купол» гарантує захист на рівні 80%. Він наголосив, що жодна система протиповітряної оборони не здатна гарантувати 100-відсотковий захист від ракет.

«Не існує 100-відсоткової системи захисту. Ракети типу «Калібр» летять з неймовірною швидкістю, змінюють траєкторію. Ми їх бачимо, коли вони перетинають певні «сторінки» екранів ППО. Наприклад наші партнери нас інформують, що відбувся старт, наприклад, з корабля в окупованому Криму. Але системи не будуть збивати усі ракети», – сказав він.

Водночас Резніков зауважив, що росіяни зараз бояться залітати у наш повітряний простір, бо знають, що їхні літаки будуть збиті. Тому вони запускають ракети зі своєї контрольованої території – з Білорусі або з тимчасово окупованого Криму.

Попри неможливість гарантувати повний захист від ракет, міністр наголосив, що Україні необхідно покращувати систему протиповітряної і протиракетної оборони.

«І на сьогодні програма уже затверджена. Незалежно від того, коли буде парад перемоги над Росією. Все одно нам треба розвивати свою власну протиракетну та протиповітряну систему оборони. Як це зробила держава Ізраїль», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світ допомогти зупинити російську агресію. Він оприлюднив фото з Вінниці та Миколаєва, які постраждали від ракетних обстрілів вчора та сьогодні.

Як відомо, вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинуло 23 людини, серед них – троє дітей.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Українські захисники також знищили чотири ворожі ракети у Вінницькій області.

Читайте також: