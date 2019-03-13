Кирилюк виграв конкурс на посаду глави Держгеонадр



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Олег Кирилюк останні півтора року був тимчасово виконуючим обов'язки голови служби

Глава Держгеонадр призначається на 5 років з правом повторного призначення на ще один термін

Комісія з питань вищого корпусу держслужби за підсумками конкурсного відбору на посаду голови Державної служби геології та надр України визначила переможцем тимчасово виконуючого обов'язки глави служби Олега Кирилюка. Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр.

Наголошується, що пропозицію комісії призначити Кирилюка головою Держгеонадр ще повинен схвалити прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Крім Кирилюка до конкурсу були допущені ще чотири кандидати: начальник юридичного управління Держгеонадра Христина Браїлівська, а також тимчасово безробітні Роман Сарамага, Сергій Кузьмін і Максим Карпін.

У ході співбесіди Кирилюк повідомив, що служба вже підготувала для майбутніх аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок.

«На сьогодні ми підготували для проведення аукціонів більше 30 нафтогазових ділянок і близько 30 ділянок з іншими корисними копалинами. Серед таких копалин є бурштин, кольорові метали, графіт - все те, що користується величезним попитом не тільки в Україні, але і у всьому світі», - сказав він, додавши, що в цьому році на аукціони будуть виставлені понад 30 000 квадратних кілометрів надр для видобутку вуглеводнів.

У Держгеонадра нагадали, що Кирилюк останні півтора року був тимчасово виконуючим обов'язки голови служби.

Конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр Кабмін розпочав у лютому 2019 року.

Оклад голови держслужби складе 18 000 грн плюс надбавки та додаткові стимулюючі виплати, передбачені законом.

Глава Держгеонадр призначається на 5 років з правом повторного призначення на ще один термін.

Зазначимо, що в жовтні 2018 року набула чинності постанова Кабміну «Про реалізацію експериментального проекту по впровадженню проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів». Тепер Держслужба геології та надр буде виставляти на електронні аукціони в ProZorro дозволу на користування надрами.

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