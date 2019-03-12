Мінприроди передало 20 нових автомобілів національним природним паркам



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Планується додатково придбати близько 40 автомобілів для дев'яти національних природних парків Карпатського регіону, - Семерак

Автомобілі марки «Рено Дастер» спeціально обладнані для використання в складних умовах

У Міністерстві екології та природних ресурсів, 12 березня, відбулася церемонія передачі 20 нових автомобілів національним природним паркам та заповідникам України. Про це повідомляє прес-служба Мінекології.

Автомобілі марки «Рено Дастер» спeціально обладнані для використання в складних умовах службою державної охорони установ ПЗФ Мінприроди.

«Це - пeрша цeнтралізована закупівля спeцавтомобілів установам ПЗФ Мінприроди за останні 6 років, що наразі забезпечені транспортом лише на 35% від необхідного обсягу»,- сказав міністр екології Остап Семерак.

За словами міністра екології, це лише початок підтримки природо-заповідної сфери.

«Проектом «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що реалізується в рамках Угоди між КМУ та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво, планується додатково придбати близько 40 автомобілів для 9 національних природних парків Карпатського регіону, що входять у проект»,- розповів Семерак.

Також Семерак зазначив, що минулого року Кабмін вперше за всі роки незалежності виділив 238 млн грн на розвиток об’єктів ПЗФ.

Довідково:

Машини отримали:

1. Національний природний парк «Дермансько-Острозький» (Рівненська обл.)

2. Національний природний парк «Дворічанський» (Харківська обл.)

3. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» (Вінницька обл.)

4. Національний природний парк «Черемоський» (Чернівецька обл.)

5. Національний природний парк «Хотинський» (Чернівецька обл.)

6. Національний природний парк «Джарилгацький» (Херсонська обл.)

7. Національний природний парк «Північне Поділля» (Львівська обл.)

8. Національний природний парк «Білобережжя Святослава» (Миколаївська обл.)

9. Національний природний парк «Тузловські лимани» (Одеська обл.)

10. Національний природний парк «Олешківські піски» (Херсонська обл.)

11. Національний природний парк «Меотида» (Донецька обл.)

12. Національний природний парк «Древлянський» (Житомирська обл.)

13. Національний природний парк «Пирятинський» (Полтавська обл.)

14. Національний природний парк «Слобожанський» (Харківська обл.)

15. Національний природний парк «Дністровський каньйон» (Тернопільська обл.)

16. Національний природний парк «Нижньодніпровський» (Херсонська обл., м. Херсон)

17. Національний природний парк «Нижньосульський» (Полтавська обл.)

18. Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» (Волинська обл.)

19. Національний природний парк «Кременецькі гори» (Тернопільська обл.)

20. Природний заповідник «Михайлівська цілина» (Сумська обл.)