Колишній віцепрезидент «Енергоатома» вкоротив собі віку, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що колишній віцепрезидент «Енергоатома» вкоротив собі віку

Офіційно в Нацполіції не коментували повідомлення про смерть Резуника

Колишній віцепрезидент «Енергоатома» з економіки та фінансів та колишній член наглядової ради «Діамантбанку» Юрій Резуник вкоротив собі віку.

Про це повідомляє Telegram-канал «ЗЕландія».

Повідомлялося, що загиблий залишив передсмертну записку, в якій звинувачує у своїй смерті експарламентаря Миколу Мартиненка та керівництво Діамантбанку: колишнього голови правління Олега Ходачука, його першого заступника Дмитра Войтухова, віцепрезидента Ігоря Саєнка, ексголову наглядової ради Ігоря Керезя і колишнього співробітника служби безпеки банку Ігоря Плахотнева.

У записці стверджується, що вищезгадані особи в складі ОЗГ викрали кошти, що належали йому і його родині.

Окремий лист Резуник залишив людині на ім'я Давид, в якому просить допомогти його родині відновити справедливість і повернути вкрадені кошти.

«На думку слідства, йдеться про ще одного колишнього власника Діамантбанку Давида Жванію», – йдеться у повідомленні.

Офіційно в Нацполіції не коментували повідомлення про смерть Резуника.

Джерела у правоохоронних органах УП підтвердили, що колишній віце-президент «Енергоатому» скоїв самогубство.

Резуник працював в Енергоатомі до квітня 2012 року, а у наглядовій раді Діамантбанку перебував до 2017 року.

Діамантбанк було віднесено до категорії неплатоспроможних 24 квітня 2017 року. Основною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше ніж до однієї третини від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами НБУ, а також той факт, що банком не виконано у відповідний строк план реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для його докапіталізації.

23 червня 2017 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про ліквідацію Діамантбанку.

Діамантбанк став п’ятим банком, закритим у 2017 році.