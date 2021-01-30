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    Bellingcat розслідує загибель двох співробітників Російського антидопінгового агентства

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    Bellingcat розслідує загибель двох співробітників Російського антидопінгового агентства - Bellingcat розслідує загибель двох співробітників Російського антидопінгового агентства
    Bellingcat розслідує загибель двох співробітників Російського антидопінгового агентства

    Ексголова виконавчого комітету РУСАДА В'ячеслав Синьов та колишній виконавчий директор агентства Микита Камаєв померли в лютому 2016 року із різницею в 10 днів

    Група незалежних журналістів Bellingcat розслідує загибель двох колишніх співробітників Російського антидопінгового агентства.

    Про це журналіст проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив у етері російського телеканалу «Дождь», повідомляє DW.

    Йдеться про ексголову виконавчого комітету РУСАДА В'ячеслава Синьова та колишнього виконавчого директора агентства Микиту Камаєва, які померли в лютому 2016 року із різницею в 10 днів.

    У листопаді 2015 року WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) опублікувало результати розслідування, в якому йдеться про те, що в Росії існує державна підтримка допінгу.

    За місяць після цього керівництво РУСАДА в повному складі пішло у відставку, а глава Московської лабораторії Григорій Родченков був відсторонений від роботи та в січні 2016 року залишив Росію.

    Синьов помер 3 лютого 2016 року, Камаєв - 14 лютого. Восени 2017 року Юрій Ганус, на той момент очолював РУСАДА, заявив, що «двоє людей просто так не можуть піти з життя».

    Родченков у вересні 2017 року інтерв'ю The New York Times стверджував, що один з його знайомих в уряді попередив, що в Москві готують його «самогубство».

    До слова, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відзвітував про «брудні» біологічні паспорти російських спортсменів.

    Теги: WADA розслідування самогубство журналіст РУСАДА Григорій Родченков
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