На Бориспільщині Covid-19 забрав подружжя

Помер останній голова Рогозівської сільської ради разом із дружиною

Пішли із життя останній голова Рогозівської сільської ради Іван Петрович Овсієнко разом із дружиною Марією Іванівною.

Про це повідомлє інтернет-видання «Це Бориспіль».

За інсайдерською інформацією, подружня пара захворіла на Covid-19.

На жаль, побороти хворобу вони не змогли.

Зазначимо, Іван Петрович Овсієнко обирався депутатом Рогозівської сільської ради шість разів.

До слова, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

Федорчук переміг у виборчих перегонах.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

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