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    На Бориспільщині Covid-19 забрав подружжя

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    Помер голова Рогозівської сільської ради Іван Овсієнко - На Бориспільщині Covid-19 забрав подружжя
    Помер голова Рогозівської сільської ради Іван Овсієнко
    Фото: borispol.org.ua

    Помер останній голова Рогозівської сільської ради разом із дружиною

    Пішли із життя останній голова Рогозівської сільської ради Іван Петрович Овсієнко разом із дружиною Марією Іванівною.

    Про це повідомлє інтернет-видання «Це Бориспіль».

    За інсайдерською інформацією, подружня пара захворіла на Covid-19.

    На жаль, побороти хворобу вони не змогли.

    Зазначимо, Іван Петрович Овсієнко обирався депутатом Рогозівської сільської ради шість разів.

    До слова, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

    Федорчук переміг у виборчих перегонах.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

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    Теги: смерть Київщина хвороби коронавірус
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