У Києві під потягом загинув 17-річний хлопець

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події

Поліцейські встановлюють обставини смерті неповнолітнього на залізничній колії

У Києві ввечері 29 січня поїзд на смерть збив 17-річного хлопця на залізничній колії.

Подія трапилася на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі столиці, передає пресслужба ГУ НПУ в Київській області.

«Попередньо поліцейські встановили, що юнак переходив залізничні колії в невстановленому місці, в результаті машиніст потягу не встиг загальмувати й наїхав на хлопця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події», – йдеться в повідомленні.

На місці НП поліцейські з’ясовували всі обставини смертельної події та проводили необхідні слідчі дії. Тільки після закінчення перевірки буде дана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 8 лютого 2020 року у Києві на станції «Потасів Яр» 17-річна дівчина переходила через колії у невстановленому місці та не помітила потяг, який наближався до зупинки. Машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках. Від отриманих травм мешканка Київської області померла на місці.

Як повідомлялося, 28 січня, столичні поліцейські встановлювали обставини смерті військовослужбовця, тіло якого знайшли у річці Либідь. Пошуки зниклого військовослужбовця тривали понад десять днів.