Кожен третій нардеп у грудні винаймав житло державним коштом

Платники податків витратили на депутатську компенсацію за житло 6 млн грн.

У грудні 2022 року заявки на щомісячну компенсацію за житло подали 131 народний депутат України. Перелік тих, кому виплачують кошти на житло, оприлюднив Апарат Верховної Ради.

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Разом їм було нараховано майже 6 млн 10 тис. грн. І це при тому, що у листопаді загальна сума компенсацій складала вдвічі менше – 2,9 млн грн.

Більшість заявників отримали 39 650 грн. на місячну оренду житла. Але були й ті, в кого компенсація була значно вищою.

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Серед «чемпіонів» можна назвати таких народних обранців:

Анастасія Ляшенко – 217 тис. грн.

Геннадій Касай – 178 тис. грн.

Дмитро Микиша – 119 тис. грн.

Олена Копанчук – 97 тис. грн.

Дмитро Нальотов – 79 тис. грн.

Іван Калаур – 79 тис. грн.

За весь минулий рік народним обранцям в якості компенсації за житло було нараховано 28,4 млн грн. Відповідно, на грудень припадає 20% річного обсягу, тобто кожна п’ята компенсація. Причина такої грудневої активізації депутатів-безхатьків невідома.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року 161 народному депутату загалом виплатили приблизно 7 млн грн компенсації за житло.