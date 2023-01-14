Позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ: петиція набрала достатню кількість голосів

Петиція про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, набрала понад 25 тис. голосів

Петиція № 22/175552-еп із закликом до Володимира Зеленського звернутись до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, набрала необхідну кількість голосів. Відповідна петиція, автором якої є Антон Подлуцький, набрала більше 25 тис. голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

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У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами «русского мира», які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої «Партії регіонів». З 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби ворогам вдалося «взяти Київ за три дні».

Зараз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон, або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою. Майже рік точиться велика війна – і зрадникам не місце у владі. Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроекти та постанову і позбавляти зрадників мандатів», – йдеться в петиції.

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Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Раніше було публіковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради.