Компенсація за житло для нардепів: оприлюднені суми

Більшість нардепів отримали по 39 650 тис. грн за оренду житла

У грудні минулого року 161 народному депутату загалом виплатили приблизно 7 млн грн компенсації за житло. Найбільша сума виплати – понад 188 тис. грн. Про це свідчать дані апарату Верховної Ради України.

У грудні 2021 року 161 нардепу дев’ятого скликання виплатили компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі 6 884 076 грн.

Зазначимо, що у грудні найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка – 188 090 грн.

Член фракції «Слуга народу» Богдан Торохтій отримав 137 800 грн, член депутатської групи «Довіра» Олександр Сухов отримав 119 000 грн, член фракції «Слуга народу» Сергій Колебошин отримав 99 000 грн та нардеп Муса Магомедов – 86 450 грн. Магомедов не входить до складу будь-якої фракції. По 79 300 грн отримали члени фракції «Слуга народу» Валерій Зуб та Андрій Одарченко.

Додамо, що більшість нардепів отримали по 39 650 тис. грн за оренду житла.

У 2021 році компенсації за житло для нардепів обходилися у приблизно 3 млн грн щомісяця. Наприклад, у грудні нардепам дали понад 3 млн грн компенсацій за житло.

Нагадаємо, у червні 144 нардепи попросили компенсацію за оренду житла. Також у січня 2020 року понад 160 нардепів отримали компенсацію з бюджету за оренду житла.