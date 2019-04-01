Міністри НАТО цього тижня обговорять «парасолю безпеки» від російської агресії



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Стримування російської агресії було для нас однією з головних проблем протягом 70 років, - наголосили в Альянсі

Міністри закордонних справ НАТО під час зустрічі у Вашингтоні 3-4 квітня обговорюватимуть найважливіші проблеми сучасної безпеки, головною з яких є необхідність стримування агресивних дій Росії.

Про це у понеділок у Вашингтоні на прес-конференції повідомила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчінсон, повідомляє «Укрінформ».

«Ми маємо намір обговорити проблеми, з якими ми стикалися всі 70 років. Надання парасолі безпеки для Європи та Північної Америки є саме тим, що НАТО має намір робити й надалі. Стримування російської агресії було для нас однією з головних проблем протягом 70 років. На сьогодні, очевидно, одна з наших головних цілей – показати Росії, що вона не може зазіхати на суверенітет європейських країн, що ми зберігаємо єдність, щоб цього не трапилося», - зазначила американський посол.

Вона підкреслила, що міністри обговорять ситуацію навколо України, зокрема, дії Російської Федерації із дестабілізації, що знайшло прояв у подіях навколо Керченської затоки, і раніше – вторгнення в Крим, а також у подальшій мілітаризації Кримського півострова. Зокрема, за її словами, можна очікувати, що міністри країн НАТО ще раз звернуться до Росії з вимогою звільнити українські кораблі і екіпажі, які були незаконно захоплені Росією у листопадні минулого року.

«Ми будемо говорити про це та про шляхи, якими ми можемо забезпечити засоби стримування та оборони проти російської агресії – гібридної, кібернетичної, та хімічної, як ми це бачили у Великобританії, або як це відбувається зараз в Україні та у Грузії. Це буде головна тема», - підкреслила Кей Бейлі Гатчінсон.

Вона наголосила, що Чорноморська ініціатива, за якою НАТО нарощує власну присутність у Чорноморському регіоні, спрямована не лише на стримування Росії, але й на припинення її дій з дестабілізації України.

«Крім того, ми маємо переконатися в тому, що всі країни НАТО в Чорноморському регіоні, також під нашим парасолем безпеки», - додала представник США при НАТО.

Також нагадаємо, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру.

Слід також зазначити, що сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського щодо повернення окупованих територій та компенсації. Пєсков вказав, що «Росія не окуповує ніякі українські території».