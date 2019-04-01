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    На Донбасі окупанти вивели на передову підрозділи провокаторів

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    На Донбасі окупанти вивели на передову підрозділи провокаторів

    Російське командування вивело на передову спеціпідрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування бойових дій

    Командування російських окупаційних військ продовжує утримувати у підвищеній готовності до застосування з’єднання і частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    Крім того, за даними ГУР, у райони передових позицій противником виведені спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

    «Водночас противником направлено на передові позиції значну кількість знімальних груп, які готові, у разі загострення обстановки, видавати завчасно підготовлені викривлені та неправдиві матеріали за реальні репортажі», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

    Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ.

    Нагадаємо, у неділю, 31 березня, російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту Лебединське.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Міноборони Донецьк Луганськ
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