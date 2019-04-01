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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли позиції українських бійців поблизу Лебединського

    • Розсилка
    Окупанти обстріляли позиції українських бійців поблизу Лебединського

    Вночі обстрілів не зафіксовано

    У неділю, 31 березня, російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту Лебединське. Про це йдеться у зведенні Операції об’єднаних сил.

    Втрат серед українських захисників немає.

    «Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл», - зазначається у зведенні.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - підкреслюється у повідомленні.

    Як повідомлялося, 30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.

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