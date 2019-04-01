Окупанти обстріляли позиції українських бійців поблизу Лебединського



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Вночі обстрілів не зафіксовано

У неділю, 31 березня, російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту Лебединське. Про це йдеться у зведенні Операції об’єднаних сил.

Втрат серед українських захисників немає.

«Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл», - зазначається у зведенні.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.