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Краматорськ: кількість жертв зростає

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Краматорськ: кількість жертв зростає
фото Національної поліції

Вже відомо про трьох загиблих і 20 поранених

На місці влучання російської ракети в житловий будинок вже знайдено  3 загиблих  і 20 поранених. Ці попередні дані повідомляє поліція Донецької області.

«Війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою «Іскандер-К». Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Попередньо відомо про 3 загиблих  цивільних мешканців і 20 поранених.Під завалами можуть залишатися люди», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнюють, що атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. «На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи. Біля кожного пошкодженого будинку виставлено поліцейські наряди. Правоохоронці  евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку. Первинна правова кваліфікація - ч. 2 ст. 438 КК України», – повідомляє поліція.

Нагадаємо, що у середу, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Єдиний спосіб зупинити російський тероризм – перемогти його. Танками. Винищувачами. Ракетами великої дальності», – написав голова держави у Twitter.

Теги: обстріл ракета окупанти

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