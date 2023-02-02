Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську
Єдина мета Росії - це терор, каже президент України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що єдиним способом зупинення російського тероризму є перемога над ним. Саме так він відреагував на трагедію, яка ввечері сталася у Крамоторську, де російська ракета поцілила у житловий будинок.
«Єдиний спосіб зупинити російський тероризм – перемогти його. Танками. Винищувачами. Ракетами великої дальності», – написав голова держави у Twitter.
Він також розповів про ситуацію на місці трагедії. «Станом на зараз відомо про двох загиблих і вісьмох поранених у Краматорську. На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали», – повідомив Володимир Зеленський.
Президент України вважає, що такі трагедії вже стали для країни щоденною реальністю. «Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій», – повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у середу, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.
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