Росія залишилась без продукції, необхідної для випуску ракет

Експорт напівпровідників в РФ скоротився майже на 90%

Російська оборонна промисловість, а також високоточне машинобудування в РФ залишилися без напівпровідників, необхідних для широкого спектра продукції, після того, як США ввели заборону на їх експорт. За даними Міністерства торгівлі США, світовий експорт напівпровідників до Росії знизився майже на 90%. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Із моменту введення санкцій глобальний експорт напівпровідників в РФ скоротився майже на 90%, в результаті чого російські компанії залишилися без високоточної продукції, необхідної для випуску ряду озброєнь, серед яких високоточні ракети і танки», – заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

За оцінкою міністерства, до 2025 року російські авіакомпанії будуть змушені припинити експлуатацію до двох третин своїх комерційних літаків, щоб використовувати їх як донорів запасних частин.

Як повідомлялося, підприємства оборонно-промислового комплексу Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків. Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Сполучені Штати наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти РФ через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Promcomplektlogistic «активно допомагав підприємству «Радиоавтоматика» в уникненні санкцій США», зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.