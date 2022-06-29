Розвідка США дізналася про поточні плани Путіна щодо України

Є декілька сценаріїв, на які розраховує Кремль

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом. Про це повідомляє Reuters.

«Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України», – заявила Гейнс під час пресконференції міністерства торгівлі США у вівторок.

За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

«Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд», – підсумувала директорка Національної розвідки США.

Нагадаємо, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

Крім того, Кремль панікує через низький курс рубля.

Нагадаємо, що після візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Росії міністр закордонних справ цієї середньо азійської держави заявив про необхідність заборони ядерної зброї у всьому світі.