Росія отримала першу капітальну поразку

Ще понад 1300 км кордону Росії – тепер кордон з НАТО

Чуєте гуркіт? Це причинилось вікно Московії до Європи - закінчився 301 рік нестерпного протягу європейськості в азійських землянках і «тєрємах». Ще понад 1300 км кордону Росії – тепер кордон з НАТО.

Столтенберґ заявив, що Швеція і Фінляндія будуть прийняті до НАТО вже сьогодні.

196 днів (і 126 днів війни) знадобилось Росії від ультиматуму 15 грудня «НАТО повинний повернутись до кордонів на 1997 рік» – і до «+1271,8 км сухопутного і 54 км морського кордону Росії тепер є кордоном з НАТО». Оглушлива «перемога».

Сам ультиматум від початку був безсенсовим: статут НАТО не передбачає «відкату на попередні позиції», скасування раптом угод з кимось з наявних членів. В Кремлі не вивчили статут НАТО перш ніж виставляти ультиматум? Навряд чи. Отже, або Путін свідомо йшов на конфлікт і ультиматум був беззмістовним риторичним наїздом – щось на кшталт класичного гопницького «цигарки не знайдеться?». Або кремлівський маразматик просто доручив Лаврову вимагати «щось таке серйозне», не цікавлячись, чи обрані вимоги реальні до виконання. Лаврова це тим більше не цікавило.

Але зараз Путін дуже сподівався на Ердогана: що той все ж зможе зупинити хоча би процес розширення НАТО. Однак насправді це були абсурдні сподівання: неможливо бути частиною військового альянсу – і йти проти рішення всіх його членів. Тому Ердоган позначив особливий статус Туреччини – і цього йому поки достатньо. Непорозуміння зі Швецією й Фінляндією щодо курдів вони вирішуватимуть в двосторонньому порядку і це може забрати роки.

Зрештою, нагадаю, Росія 10 (десять!) разів трохи більш як за 500 років воювала зі Швецією, найбільший проміжок без війни – 57 років, найменший – заледве рік. 11-ту війну шведи точно не мають бажання отримати, тому обрали НАТО.

А НАТО у відповідь на черговий напад Росії на чергового сусіда знов розширився. Тобто, замість відступу на захід – наступ на північному сході. Росія як мінімум тут вже програла. Влаштувати у відповідь проблеми НАТО деінде «як симетричну відповідь» в Кремля теж не вийде: армія РФ зв'язана в Україні. Надовго – так надовго, як це буде вигідно НАТО.

Отже, 126-й день війни – той момент, коли Росія отримала першу капітальну поразку в озвучуваних перед війною цілях.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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