Путін назвав «кінцеву мету» війни в Україні

Путін вже не говорить про захоплення всієї України

Російський диктатор Володимир Путін досі не хоче публічно визнати, що плани РФ щодо захоплення України провалилися і продовжує стверджувати, що так звана «спецоперація«, тобто війна, «йде по плану». Про це пише російський «Інтерфакс».

Водночас, Путін вже не говорить про «денацифікацію« всієї України, а лише про Донбас. Це свідчить про те, що диктатор скоріш за все зменшив апетити і намагатиметься захопити лише Донеччину та Луганщину.

«Я ж сказав (24 лютого – ред.) про це прямо, публічно, на всю країну, на весь світ. Нічого не змінилося. Кінцева мета мною означена – це звільнення (захоплення. - Ред.) Донбасу, захист цих людей, і створення умов, які б гарантували безпеку самої Росії. От і все. І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом», – зазначив воєнний злочинець.

Вторгнення російських військ на Київщину, Чернігівщину та Сумщину на початку війни Путін назвав «відволікаючими діями».

«Тактика, запропонована міністерством оборони, Генштабом, куди війська рухати, куди пересувати, які об'єкти вражати, що за цей час зробити, коли кілька угруповань перебували там у центрі України, що за цей час мало бути зроблено на Донбасі, а там режим київський готувався до цього вже давно, з 2014 року, тому якісь відволікаючі дії там проводилися», – виправдовується диктатор.

Також Путін відмовився говорити про будь-які терміни тривалості війни.

«Ну, термінами не треба говорити, і я ніколи про це не кажу, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно», – підсумував він.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.