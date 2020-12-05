Кремлівський бранець Сущенко став заступником голови Черкаської облради

Політв’язень обраний за списком «Європейської Солідарності»

Першим заступником голови Черкаської обласної ради обрано колишнього кремлівського політв’язня, журналіста Роман Сущенко, який на минулих виборах очолював список партії «Європейська Солідарність». «Для мене особисто і для моїх однопартійців це не тільки тріумфальний рішення, несподівана зміна ритму життя і кар'єри, нове джерело знань..., а й нове, непросте випробування і велика відповідальність», – написав Сущенко в Facebook.

У фракції «Європейської Солідарності» в Черкаській обласній раді, яку очолив Віталій Коваль, 9 депутатів: Роман Сущенко, Оксана Циганок, Віталій Коваль, Олександр Радуцький, Наталія Качан, В'ячеслав Бабенко, Михайло Грабовський, Сергій Буцько, Віктор Погорілий. Депутати подякували виборціям, що віддали голоси за команду «Європейської Солідарності» на Черкащині, – повідомляє Цензор.

Як повідомляє сайт Черкаської облради, за підсумками виборів прохідний бар'єр до облради подолали шість партій: ВО «Черкащани» (18 місць), «Слуга народу» (12), «За майбутнє» (12), «Європейська солідарність» (9), ВО «Батьківщина» (7), «Опозиційна платформа - За життя» (6 місць).

Головою Черкаської облради обрали голову облради минулого скликання Анатолія Підгорного (ВО «Черкащани»). За нього віддали голос 38 депутатів, за його суперника від «Слуги народу» Миколи Кондрацького (директор Черкаської обласної дитячої лікарні) проголосували 23 депутати.