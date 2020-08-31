Колишній політв’язень Кремля Сущенко йде на вибори від партії Порошенка



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Роман Сущенко виступив під час з'їзду політсили

Журналіст підтвердив намір брати участь у місцевих виборах

Колишній політв’язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з’їзді партії «Європейська солідарність» підтвердив, що буде балотуватися від партії у місцеву владу, бо поділяє цінності «Європейської солідарності».

«Для мене сьогодні висока честь бути на цьому майданчику. Серед вас є люди, чия підтримка допомогла мені якнайшвидше вирватися з пазурів окупанта. Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити усе і усвідомити деякі серйозні речі. Важливо, що очікування оцінюється не тривалістю, а якістю. Той, хто вміє чекати, той перемагає. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут серед вас. Ми дихаємо в унісон», — сказав Сущенко.

Він зауважив, що у лихі часи українці інколи втрачають здатність мислити тверезо і критично.

«Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. «Європейська солідарність» — це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об’єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать. Я поділяю цінності «Європейської Солідарності», а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я за Україну без дилетантизму і популізму. Нехай Бог нам допоможе і дасть розуму зрозуміти, що ми можемо зробити і дасть мудрості і мужності відмовитися від того, чого ми зробити не можемо. І головне — відрізнити одне від одного», — наголосив Сущенко.

Нагадаємо, що «Євросолідарність» заявила, що на місцевих виборах об’єднує патріотів та професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш.