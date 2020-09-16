Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку



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Балуха побили невідомі 8 вересня у столичному Гідропарку

Лікарі вирішили ввести Балуха у штучну кому, щоб він після операції лежав

Колишній політв’язень Володимир Балух прийшов до тями у реанімації і намагався зняти пов’язку з голови. Про це сказав колишній бранець Кремля журналіст Роман Сущенко в ефірі «Громадського радіо».

Сущенко зазначив, що лікарі вирішили ввести його у штучну кому, щоб такого не повторилося.

«Наразі правоохоронці розглядають чотири версії побиття Балуха: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень», – поінформував журналіст.

Як повідомлялося, Балух досі без свідомості.

Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.