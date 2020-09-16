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    Суспільство

    Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку

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    Балуха побили невідомі 8 вересня у столичному Гідропарку - Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку
    Балуха побили невідомі 8 вересня у столичному Гідропарку

    Лікарі вирішили ввести Балуха у штучну кому, щоб він після операції лежав

    Колишній політв’язень Володимир Балух прийшов до тями у реанімації і намагався зняти пов’язку з голови. Про це сказав колишній бранець Кремля журналіст Роман Сущенко в ефірі «Громадського радіо». 

    Сущенко зазначив, що лікарі вирішили ввести його у штучну кому, щоб такого не повторилося.

    «Наразі правоохоронці розглядають чотири версії побиття Балуха: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень», – поінформував журналіст.

    Як повідомлялося, Балух досі без свідомості.

    Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

     

     

    лікарня розслідування Роман Сущенко журналіст Володимир Балух
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