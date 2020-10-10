Роман Сущенко у Черкасах поінформував спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ про порушення виборчого процесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Сущенко заявив, що надав інформацію БДІПЛ щодо усієї картини правопорушень на місцевих виборах, які зафіксувала «Європейська солідарність» на Черкащині

Відверто та прямо розповів про випадки та спроби перешкодити холу агітаційної кампанії. - Сущенко

Лідер списку до Черкаської обласної ради від «Європейської солідарності» Роман Сущенко зустрівся зі спостерігачами місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та поінформував їх про порушення виборчого процесу. Про це він повідомив у Facebook.

«Зустрівся із спостерігачами БДІПЛ (спостережної місії ОБСЄ за місцевими виборами 2020 в Україні) Тайрусом Камероном та Йохеном Міхаелем Рінком. Спостерігачів цікавив хід виборчої кампанії в Україні, прояви «чорного піару», спроби підкупу виборців, оцінка нових політичних проектів в Україні, протидія кандидатам «Європейської солідарності» з боку місцевої та центральної влади, корупційні дії тощо», – пише Сущенко.

«Відверто та прямо розповів про випадки та спроби перешкодити холу агітаційної кампанії. Зокрема, про псування білбордів та агітаційних конструкцій невідомими особами, спроби фіскальних та наглядових органів затримати транзакції коштів, передбачених законодавством для передвиборчої агітації», – зазначає Роман Сущенко.

За його словами, спостерігачі зафіксували факт незаконних дій голови ТВК зареєструвати кандидата у мери Черкас від «Європейської солідарності» та ухилення правоохоронців від внесення заяви щодо скоєння цього злочину в Єдиний реєстр.

«Поінформував ОБСЄ про хід розгляду цієї справи у Черкаському суді. Крім того, розповів про корупційні дії місцевої влади у місті Кам’янка та небажання правоохоронців розслідувати ці випадки», – зауважує Сущенко.

Він також надав інформацію БДІПЛ щодо усієї картини правопорушень на місцевих виборах, які зафіксувала «Європейська солідарність» на Черкащині.

«Європейська солідарність» за чесні вибори, за чесну конкуренцію політичних ідей, відкритість та прозорість, за європейські стандарти та цінності», – наголошує Сущенко.