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    Криголам з Британії отримав нове ім’я в Україні

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    Придбаний Україною у Великої Британії криголам&nbsp;James Clark Ross&nbsp;прибув в Одесу на початку жовтня&nbsp; - Криголам з Британії отримав нове ім’я в Україні
    Придбаний Україною у Великої Британії криголам James Clark Ross прибув в Одесу на початку жовтня 
    фото: Думская

    «Ноосфера» вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду

    Куплений у Британії криголам James Clark Ross матиме нове ім’я в Україні. Цей криголам забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський». Нова назва судна – «Ноосфера», повідомляє сайт президента.

    Раніше «Главком» повідомляв, що судно придбав Національний антарктичний центр Міносвіти і науки. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

    Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

    Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

    «Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень», – йдеться в повідомленні.

    Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на «Ноосфера» криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції «Академік Вернадський».

    Нагадаємо, у серпні 2021 року Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Криголам «Джеймс Кларк Росс» спустили на воду у 1990 році.

    Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. Флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

    Також Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Нова експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі.

    Теги: Одеса корабель Антарктида наука
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    Криголам з Британії отримав нове ім’я в Україні