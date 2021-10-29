Криголам з Британії отримав нове ім’я в Україні

прибув в Одесу на початку жовтня

Придбаний Україною у Великої Британії криголам James Clark Ross прибув в Одесу на початку жовтня

«Ноосфера» вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду

Куплений у Британії криголам James Clark Ross матиме нове ім’я в Україні. Цей криголам забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський». Нова назва судна – «Ноосфера», повідомляє сайт президента.

Раніше «Главком» повідомляв, що судно придбав Національний антарктичний центр Міносвіти і науки. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

«Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень», – йдеться в повідомленні.

Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на «Ноосфера» криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, у серпні 2021 року Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Криголам «Джеймс Кларк Росс» спустили на воду у 1990 році.

Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. Флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

Також Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Нова експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі.