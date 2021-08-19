Україна за $5 млн придбала британського криголама

Нова українська антарктична експедиція планує вирушити до станції «Академік Вернадський» на власному криголамі

Як стало відомо сьогодні Україна придбала британського криголама «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Уже восени судно має дійти до Одеси. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Після переоформлення документів судно під українським прапором вирушить із Данії, де зараз базується до України. Криголам має прийти до Одеси на початку осені цього року.

«Останні 20 років в України не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також із цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці», – зазначив директор центру Євген Дикий.

Криголам «Джеймс Кларк Росс» спустили на воду у 1990 році. Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану.

Також Дикий розповів, що саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. З новим судном українські полярники будуть займатися океанографічними дослідженнями та вивчатимуть зміни клімату у полярних регіонах.

Раніше українські фахівці повідомляли, що флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років. Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за п’ять мільйонів доларів.

Україна є однією з трьох десятків країн, які мають власну антарктичну станцію, але з 2001 року в нас немає кораблів, що б могли працювати в антарктичних умовах. Тому українські науковці фрахтують судна інших країн чи «падають на хвіст» риболовецьким кораблям, що є вкрай збитковим.

У листопаді 2019-го з’явилась інформація, що Кабінет міністрів виділив 252 мільйони гривень, щоб придбати Україні власне судно для антарктичних досліджень. Але наприкінці року обіцяних коштів у бюджеті так і не знайшли, і купівлю відтермінували на наступний рік. У липні 2021-го, врешті-решт, гроші на придбання криголама знайшлися.

Нещодавно стало відомо, що Україна хоче купити криголама за $5 млн.

Також Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Нова експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі.