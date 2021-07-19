Обіцяють хороші зарплати. Оголошено конкурс у нову експедицію на станцію «Академік Вернадський»

27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі

Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Про це повідомили на сайті наукового центру.

Загін зимівників експедиції формуватимуть з 12 людей: орієнтовно з 7 науковців, 3 фахівців інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря. Напрями роботи на станції – дослідження у сферах науки про землю, фізичних наук та науки про життя.

Його сформують серед учасників, які не мають хронічних захворювань та протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики, спроможних працювати в умовах депривації, неконфліктних і комунікабельних. А ще треба знати одну з іноземних мов (англійську/іспанською або іншу).

Також учасники мають бути готові до тривалого перебування в замкнутому колективі, за умов значних робочих навантажень та жорсткого графіка. Тому кандидати мають бути психічно врівноваженими, стриманими, дружніми.

А ще плюсом для кандидатів стане вільне володіння комп’ютером та наявність навичок і чинних прав на керування моторним човном. Вища освіта, до речі, має бути не нижче магістерського рівня. Приймання анкет триватиме до 3 вересня.

У Міносвіти повідомили, що цьогоріч чекають більше заявок на конкурс від кандидатів та кандидаток, адже восени 2020 року уряд суттєво збільшив зарплату для полярників – у середньому до 54 тисяч гривень на місяць.

Крім того, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі. 7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Україна є однією з трьох десятків країн, які мають власну антарктичну станцію, але з 2001 року в нас немає кораблів, що б могли працювати в антарктичних умовах. Тому українські науковці фрахтують судна інших країн чи «падають на хвіст» риболовецьким кораблям, що є вкрай збитковим.

У листопаді 2019-го з’явилась інформація, що Кабінет міністрів виділив 252 мільйони гривень, щоб придбати Україні власне судно для антарктичних досліджень. Але наприкінці року обіцяних коштів у бюджеті так і не знайшли, і купівлю відтермінували на наступний рік.

Нагадаємо, науковці української полярної експедиції зафіксували рекордні скупчення пінгвінів біля станції «Академік Вернадський». Вчені пояснюють таку поведінку тварин наслідками глобального потепління.