Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)

Висота снігового покриву на станції «Академік Вернадський» – майже 2 метри

В Антарктиду прийшла зима. Острів Галіндез, накрила завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру – 33,2 метри на секунду. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!», – написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.

Як повідомляється, нині висота снігового покриву – майже 2 метри. І хоча температура -12°, але оскільки вологість становить 86%, то це відчувається майже як -38°.

Нещодавно Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Нова експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі. 7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Україна є однією з трьох десятків країн, які мають власну антарктичну станцію, але з 2001 року в нас немає кораблів, що б могли працювати в антарктичних умовах. Тому українські науковці фрахтують судна інших країн чи «падають на хвіст» риболовецьким кораблям, що є вкрай збитковим.

У листопаді 2019-го з’явилась інформація, що Кабінет міністрів виділив 252 мільйони гривень, щоб придбати Україні власне судно для антарктичних досліджень. Але наприкінці року обіцяних коштів у бюджеті так і не знайшли, і купівлю відтермінували на наступний рік.

Нагадаємо, науковці української полярної експедиції зафіксували рекордні скупчення пінгвінів біля станції «Академік Вернадський». Вчені пояснюють таку поведінку тварин наслідками глобального потепління.

У листопаді минулого року повідомлялося, що завод у Маріуполі відремонтував єдиний в Україні криголам.