  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станцію &laquo;Академік Вернадський&raquo; замело снігом&nbsp; - Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)
    Станцію «Академік Вернадський» замело снігом 
    Фото Олександра Книжатка

    Висота снігового покриву на станції «Академік Вернадський» – майже 2 метри

    В Антарктиду прийшла зима. Острів Галіндез, накрила завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру – 33,2 метри на секунду. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    «Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!», – написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.

    Як повідомляється, нині висота снігового покриву – майже 2 метри. І хоча температура -12°, але оскільки вологість становить 86%, то це відчувається майже як -38°.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)
    Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)
    Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)

    Нещодавно Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди у 27 Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Нова експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі. 7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

    Україна є однією з трьох десятків країн, які мають власну антарктичну станцію, але з 2001 року в нас немає кораблів, що б могли працювати в антарктичних умовах. Тому українські науковці фрахтують судна інших країн чи «падають на хвіст» риболовецьким кораблям, що є вкрай збитковим.

    У листопаді 2019-го з’явилась інформація, що Кабінет міністрів виділив 252 мільйони гривень, щоб придбати Україні власне судно для антарктичних досліджень. Але наприкінці року обіцяних коштів у бюджеті так і не знайшли, і купівлю відтермінували на наступний рік.

    Нагадаємо, науковці української полярної експедиції зафіксували рекордні скупчення пінгвінів біля станції «Академік Вернадський». Вчені пояснюють таку поведінку тварин наслідками глобального потепління.

    У листопаді минулого року повідомлялося, що завод у Маріуполі відремонтував єдиний в Україні криголам.

    Читайте таакож: Біля української полярної станції зібралися тисячі пінгвінів (фото)
    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Антарктида Україна наука снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські науковці показали, яка зима прийшла в Антарктиду (фото)