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    Події в Україні

    Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ

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    Леонід Кучма у Станиці Луганській - Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ
    Леонід Кучма у Станиці Луганській
    Фото: пресслужба президента України

    Головною метою візиту є оцінка стану справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської

    Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі «(ТКГ) Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення сил і засобів.

    Голова ТКГ заявив, що збереження життів кожного українського воїна й кожного мирного мешканця прифронтових територій – один із найбільших і найпріоритетніших національних інтересів так само, як і територіальна цілісність, повідомляється на сайті президента України.

    Як зазначається, головною метою візиту є оцінка стану справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де, відповідно до рамкового рішення ТКГ, має бути завершене розведення сил і засобів.

    «Твердо наголошую: Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна й кожного мирного мешканця прифронтових територій – один із найбільших і найпріоритетніших національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність», – сказав Кучма.

    Згідно з рамковим рішенням, протилежна сторона повинна відійти за лінію, визначену Меморандумом від 19 вересня 2014 року, зокрема прибрати укріпну споруду поблизу української частини КПВВ «Станиця Луганська». У 2016 році НЗФ ОРЛО захопили цю територію всупереч Мінським домовленостям.

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    Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ
    Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ
    Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ
    Кучма відвідав Станицю Луганську, де відбувається розведення військ

    Кучма поспілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні проведення ООС, прикордонниками, котрі працюють на КПВВ, та місцевими мешканцями й представниками місцевої влади. Він також підкреслив, що перебуває на Луганщині виключно як керівник української делегації в ТКГ. Кучма повідомив, що, відповідно до рішення Глави держави, на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території та окреслити шляхи їхнього вирішення.

    Опівдні 26 червня у Станиці Луганській почалося розведення сил. Українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

    27 червня спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків так званої «ЛНР».

    Напередодні в ОБСЄ підтвердили розведення сил ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів - з 26 по 28 червня.

    Згодом у штабі Об’єднаних сил пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській.

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