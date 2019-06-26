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    У штабі ООС пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській

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    У штабі ООС пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській

    Окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених Мінських домовленостей

    Українською стороною вжито усіх необхідних заходів, аби процес розведення сил і засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська» не створював небезпеки для життя та здоров’я мирного населення по обидва боки лінії розмежування.

    Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    «Процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці», - заявили у штабі ООС.

    Зазначається, що відповідно до рішення про розведення сил на ділянці №1 «Станиця Луганська», окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених Мінських домовленостей.

    «Спостереження за процесом розведення сил на зазначеній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж декількох діб здійснюватиме постійний моніторинг стосовно виконання обома сторонами усіх заходів розведення з подальшим опублікуванням детального звіту», - повідомили у штабі ООС.

    Нагадаємо, командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів - з 26 по 28 червня.

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