В ОБСЄ підтвердили розведення сил ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської



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Українські військові та бойовики залишили «крайні передові позиції» біля Станиці Луганської

Спостерігачі не побачили на визначених позиціях ні підрозділів, ні військової техніки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків «ЛНР».

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Спостерігачі побачили, що спочатку сторони запустили сигнальні ракети, після чого українські військові та бойовики залишили «крайні передові позиції» та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням.

«Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам'ятника князю Ігореві», - йдеться у звіті.

Загалом спостерігачі не побачили на визначених позиціях ні підрозділів, ні військової техніки.

Також зазначається, що 27 червня групи з розмінування ЗСУ та так званої ЛНР проводили розмінування в межах ділянки розведення.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сірський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил у Станиці Луганській. В ході зустрічі було домовлено, що розведення сил у Станиці Луганській відбудеться протягом трьох днів - з 26 по 28 червня.

Згодом у штабі Об’єднаних сил пояснили, як проходить розведення сил у Станиці Луганській.