Кулеба назвав три історичні рішення, які Україна очікує від Німеччини

Кулеба зазначає, що для Європи перемога України у війні проти Росії надзвичайно необхідна

Від Німеччини Україна очікує рішучих дій у сприянні протистояння російській агресії. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав «історичні рішення», які має ухвалити держава. Про це пише Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина – одна з найбільш нерішучих країн у Євросоюзі. Такою він її назвав у розрізі реакції на російську агресію проти України. Відтак, на думку міністра закордонних справ, офіційний Берлін може ухвалити всього три рішення, які мають шанс стати історичними.

позбавлення будь-яких перешкод для того, щоб постачати Україну необхідною для оборони зброєю,

введення санкцій проти країни-агресорки Росії,

усунення проблеми, яка стосується отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Дмитро Кулеба наголосив на важливості питання євроінтеграції України. Він переконаний, що воно зараз є питанням війни та миру на європейському континенті. Тож, додав міністр, лідери тих країн, які можуть мислити «раціонально та стратегічно», просто зобов'язані мати радикальну позицію стосовно цього питання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом.

Раніше стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні важку зброю.

Нагадаємо, Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.