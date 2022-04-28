Німеччина таки надасть Україні важку зброю

Німецький парламент об’єднався задля допомоги Україні

Бундестаг Німеччини проголосував за надання Україні важкого озброєння. Про це повідомляє пресслужба німецького законодавчого органу.

«За» рішення про надання Україні важкого озброєння проголосували 586 депутатів, «проти» - лише 100, семеро утрималися.

Законопроєкт підтримали усі три коаліційні фракції – соціал-демократи, зелені та фракція вільних демократів. Крім того, за надання Україні важкого озброєння висловилася і головна опозиційна політсила – фракція ХДС/ХСС.

Очільник християнських демократів Фрідріх Мерц у своєму виступі розкритикував невизначеність та слабкість канцлера-есдека Олафа Шольца в українському конфлікті. «Це не розсудливість, це вагання, зволікання і боязкість», – так охарактеризував головний німецький опозиціонер дії голови німецького федерального уряду.

Лідер коаліційної фракції Партії вільних демократів Крістіан Дюрр наголосив, що війна Росії проти України – це і війна проти ліберальної демократії, тому «інтереси Німеччини в тому, щоб Україна не програла цю війну».

Дюрр також згадав звірства рашистів на території України. «Буча – не поодинокий випадок. Кожне подальше просування Росії означатиме, що ці злочини повторяться», – упевнений парламентський очільник вільних демократів.

Проти допомоги Україні важким озброєнням виступили тільки радикальні «Альтернатива для Німеччини» та «Ліві». Лідер ультраправої «Альтернативи» Тімо Хрупалла заявив, що Німеччина повинна підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією. А очільник фракції «Лівих» Дітмар Барч висловив сумнів, що війна може завершитися після постачання Україні важкого озброєння.

Лідер головної коаліційної фракції, соціал-демократ Ларс Клінгбайль зазначив, що таке рішення парламенту є чітким сигналом як для Володимира Путіна, так і для народу України. «Ми перебуваємо на правильному боці історії», – заявив Клінгбайль.

Нагадаємо, учора саме на території Німеччини, на американській базі Рамштайн зібралися міністри оборони 40 країн світу на чолі із головою Пентагону Ллойдом Остіном і фактично створили антипутінську коаліцію, яка працюватиме на перемогу України у війні проти рашистів.

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