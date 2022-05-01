Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії

Ембарго буде входити до шостого пакету санкції проти РФ

Заборону на імпорт нафти з країни-агресора ЄС може прийняти вже наступного тижня

Уряд ФРН підтримує плани Євросоюзу щодо запровадження заборони на імпорт нафти з Російської Федерації. Про те, що у ході нещодавніх попередніх переговорів про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні Німеччина ясно висловилася за введення ембарго, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на європейських дипломатів у Брюсселі.

Як зазначає агентство, запровадження ЄС нафтового ембарго проти Росії стало значно вірогіднішим. Проти цього заходу тепер виступають лише Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

За словами дипломатів, Словаччина та Угорщина опираються швидкому запровадженню ембарго через надмірну залежність від постачання російської нафти. Водночас у країнах Південної Європи дуже побоюються зростання цін на енергію для споживачів після відмови від російського палива.

За даними агентства, в ході нещодавніх попередніх переговорів про введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

Днями стало відомо, що країни Європейського Союзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з Росії буде оголошено наступного тижня.

За даними ЗМІ, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з Росії.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії також включатиме санкції проти «Сбербанку» і високопоставлених росіян.

Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.

Також повідомлялося, що «Сбєрбанк» найближчим часом може потрапити під санкції.

До слова, Shell відмовилася від нафтопродуктів, які містять російську сировину.

Окрім того, Німеччина підтримала введення санкцій проти російської ядерної галузі.