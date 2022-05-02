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    Німеччина повідомила рішення щодо постачання танків для України

    Шольц боїться, що може розпочатися масштабна війна НАТО з Росією - Німеччина повідомила рішення щодо постачання танків для України
    Шольц боїться, що може розпочатися масштабна війна НАТО з Росією
    фото з відкритих джерел

    Поки Сполучені Штати Америки та інші країни не надсилатимуть в Україну бойові танки, то Німеччина також цього не робитиме

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом. Про це Шольц сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

    Він розуміє, що його політичні рейтинги падають, але не хоче змінювати свій погляд на постачання озброєння в Україну.

    За словами канцлера, він не може керуватися лише рейтингом у питаннях війни й миру. Шольц боїться, що може розпочатися масштабна війна НАТО з Росією. Проте він зазначив, що Берлін таки може дати дозвіл на постачання зброї, яку просить керівництво України.

    «Я швидко приймаю свої рішення і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини», – заявив Шольц.

    Наразі відомо, що Київ просить у Німеччини танки Leopard. Шольц підтвердив, що поки Сполучені Штати Америки та інші країни не надсилатимуть в Україну бойові танки, то Німеччина також цього не робитиме. Канцлер дотримується принципу «всі або ніхто» щодо постачання зброї Україні.

    Раніше стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні важку зброю.

    Нагадаємо, Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.

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    Теги: росія окупанти Київ Німеччина НАТО війна Bild Україна Берлін озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Німеччина повідомила рішення щодо постачання танків для України