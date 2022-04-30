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    Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ – Politico

    Російську ядерну галузь може бути включена в санкції ЄС - Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ – Politico
    Російську ядерну галузь може бути включена в санкції ЄС
    фото з відкритих джерел

    Берлін готовий підтримати обмежувальні заходи

    Німеччина підтримала введення санкцій проти російської ядерної галузі. Найбільш активно цю ідею просували країни Балтії і Польща. Про це повідомляє Politico.

    Видання зазначає, що Німеччина, бувши економічним центром ЄС, також підтримала ці санкції, що робить їх більш імовірними.

    Багато депутатів Європарламенту також просили включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.

    «Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран», – сказав один із неназваних дипломатів.

    Раніше Велика Британія оновила список санкцій проти Росії: що нового.

    Нагадаємо, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.

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    Теги: ЄС росія окупанти Польща Німеччина санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ – Politico