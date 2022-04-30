Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ – Politico
Берлін готовий підтримати обмежувальні заходи
Німеччина підтримала введення санкцій проти російської ядерної галузі. Найбільш активно цю ідею просували країни Балтії і Польща. Про це повідомляє Politico.
Видання зазначає, що Німеччина, бувши економічним центром ЄС, також підтримала ці санкції, що робить їх більш імовірними.
Багато депутатів Європарламенту також просили включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.
«Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран», – сказав один із неназваних дипломатів.
Раніше Велика Британія оновила список санкцій проти Росії: що нового.
Нагадаємо, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.