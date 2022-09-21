Ворожа ракета влучила в будинок у Кураховому: є постраждалі (фото)

Під завалами будинку може бути ще одна людина

Рашисти продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині – від межі з Запорізькою областю до межі з Луганщиною. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому – влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. дві дитини. Ще одна людина може бути під завалами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДСНС продовжує рятувальну операцію.

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У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків – інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих.

У Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав.

До слова, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.