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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, є пошкодження

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, є пошкодження
Російські війська вже неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Окупантів не зупиняє присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ

У ніч на 21 вересня о 01:13 російські окупанти вчергове обстріляли Запорізької АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива», – йдеться в повідомленні.

О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування.

«Рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ. Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!» – заявляє «Енергоатом».

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де відбудеться Генасамблея, для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи.

Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: росія окупанти війна обстріл Енергоатом рашисти МАГАТЕ Запорізька АЕС

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