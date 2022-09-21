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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю
Атакований об’єкт зазнав руйнувань
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Російські загарбники вночі атакували ракетами Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня о 01:13 російські окупанти вчергове обстріляли Запорізької АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.

Крім того, масованого ракетного обстрілу вчора зазнав Запорізький район.

До слова, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.

Теги: Запоріжжя окупанти війна ворог

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