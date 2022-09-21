Рашисти обстріляли Нікополь: снаряд влучив у багатоповерхівку (фото)
Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік
Ніч була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Росіяни вдарили по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.
«Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що в одну з квартир у 5-поверхівці влучив снаряд. В оселі зруйновано внутрішні конструкції. Всього в місті за ніч пошкоджено зо два десятки житлових будинків, декілька магазинів, легкові автівки, газогони, водогін та чотири лінії електропередач. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Також поцілили по бібліотеці та будівлі хлібокомбінату.
У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.
У інших районах було гучно від сирен, та минулося без атак і зараз спокійно.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 21 вересня о 01:13 російські окупанти вчергове обстріляли Запорізької АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.
Триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.
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