Латвія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

ЗСУ отримають зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники

Латвія найближчим часом відправить до України нові партії військової допомоги. Туди ввійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Про це повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце.

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Під час робочого візиту до України міністерка зустрілася із главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність вже наданої Латвією підтримки та заплановані постачання військової підтримки Україні найближчим часом.

Мурніеце оголосила, що незабаром Латвія передасть Силам оборони України ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Також цьогоріч Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних Сил України. У планах — збільшити інтенсивність навчання та підготувати принаймні вдвічі більше українських бійців, ніж у 2022 році.

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У Міноборони Латвії повідомили, що Мурніеце візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») для узгодження подальшої допомоги Україні. Але перед цим міністерка зустрінеться з міністрами оборони Польщі, Естонії, Литви та Великої Британії. Метою цих зустрічей є «обговорення геополітичної ситуації та координація заходів щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією».

Нагадаємо, вчора міністр оборони Латвії вперше прибула до України.