Міністр оборони Латвії вперше прибула до України (фото)

Це перший візит Інару Мурнієце до України з моменту призначення главою силового відомства

Політики обговорили «формулу миру» президента Володимира Зеленського

До України з першим робочим візитом прибула міністр оборони Латвії Інару Мурнієце. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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«Радий вітати із першим візитом до України після призначення на посаду міністром оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце», – повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Сторони обговорили «формулу миру» президента Володимира Зеленського. Стефанчук висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів.

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«Подякував Латвії за надання Україні зброї, боєприпасів та військової амуніції, адже саме Латвія – серед світових лідерів за обсягами надання нам військової допомоги у співвідношенні до ВВП», – додав спікер парламенту.

Політики також обговорили подальшу військову підтримку України.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом.

Раніше повідомлялося, що Латвія збирається передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.