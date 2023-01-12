Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Латвії (фото)

Глава української держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії в умовах повномасштабної війни з Росією.

«Латвія є прикладом незламної рішучості в допомозі Україні. Ви чудово розумієте сутність кремлівського режиму, масштабність загроз Росії», – наголосив Зеленський.

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Зі свого боку Смілтенс наголосив, що його держава продовжить усебічну підтримку України. Президент поінформував спікера Саейму Латвії про розвиток ситуації на передовій та відзначив важливість оперативного ухвалення партнерами рішень щодо забезпечення ключових безпекових потреб нашої держави.

Також повідомляється, що під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвійської Республіки як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України серед партнерів у ЄС і НАТО.

«Окремо хочу подякувати Саейму Латвійської Республіки, Президенту, урядові вашої держави. Ми вдячні, що ви послідовні в партнерстві й надзвичайно відповідально ставитеся до розвитку наших історично дружніх відносин», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Латвії щодо долучення до відбудови українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

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Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди, завданої Україні внаслідок російської війни.

Глава держави подякував Латвії за теплий прийом українців, які були змушені залишити батьківщину через російське вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Латвія збирається передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.