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Вилучення російської мови зі шкільної програми: Латвія готує серйозний план дій

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вилучення російської мови зі шкільної програми: Латвія готує серйозний план дій
Школи в Латвії повністю перейдуть на навчання латиською мовою
фото ілюстративне

Наразі понад 300 шкіл у Латвії – або приблизно половина – як другу іноземну мову пропонують російську

Міністерство освіти Латвії обіцяє протягом місяця розробити «дорожню карту» з вилучення російської мови як другої іноземної у середній освіті, аби зокрема вирішити питання нестачі педагогів для викладання у школах. Про це повідомляє Delfi.

Затверджені цього року законодавчі поправки передбачають, що протягом найближчих трьох років школи в Латвії повністю перейдуть на навчання латиською мовою. При цьому як другу іноземну мову діти вивчатимуть одну з мов ЄС.

Наразі понад 300 шкіл у Латвії – або приблизно половина – як другу іноземну мову пропонують російську. Знайти вчителів, які викладали б будь-яку мову країн ЄС, уже зараз дуже складно. При цьому на педагогів, які викладають іноземні мови, навчаються мало студентів.

«Міністерство зараз працює над «дорожньою картою». Протягом місяця ми розробимо свою пропозицію, як забезпечити необхідну кількість педагогів, щоб можна було викладати цю другу іноземну мову», – зазначила міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша.

Одночасно в міністерстві розглядають ідею створити спеціальну програму, щоб учителів російських шкіл підготувати до викладання повністю латиською мовою. А вчителів російської мови – до викладання інших предметів.

«Ми знаємо, що на педагогічних програмах для майбутніх учителів німецької мови, студентів мало, а німецьку філологію вивчають. Можливо, можна поговорити з цими студентами про педагогічні години. Тобто є безліч рішень. Поговорити з посольствами, залучити вчителів із нашої діаспори», – додала Чакша.

Нагадаємо, у 2022 році росіяни стали найбільшими покупцями житла в Туреччині серед іноземців. За рік громадяни Росії купили там більше будинків та квартир, ніж за останні шість років.

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Теги: росія школа мова Латвія

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