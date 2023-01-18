Вилучення російської мови зі шкільної програми: Латвія готує серйозний план дій

Наразі понад 300 шкіл у Латвії – або приблизно половина – як другу іноземну мову пропонують російську

Міністерство освіти Латвії обіцяє протягом місяця розробити «дорожню карту» з вилучення російської мови як другої іноземної у середній освіті, аби зокрема вирішити питання нестачі педагогів для викладання у школах. Про це повідомляє Delfi.

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Затверджені цього року законодавчі поправки передбачають, що протягом найближчих трьох років школи в Латвії повністю перейдуть на навчання латиською мовою. При цьому як другу іноземну мову діти вивчатимуть одну з мов ЄС.

Наразі понад 300 шкіл у Латвії – або приблизно половина – як другу іноземну мову пропонують російську. Знайти вчителів, які викладали б будь-яку мову країн ЄС, уже зараз дуже складно. При цьому на педагогів, які викладають іноземні мови, навчаються мало студентів.

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«Міністерство зараз працює над «дорожньою картою». Протягом місяця ми розробимо свою пропозицію, як забезпечити необхідну кількість педагогів, щоб можна було викладати цю другу іноземну мову», – зазначила міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша.

Одночасно в міністерстві розглядають ідею створити спеціальну програму, щоб учителів російських шкіл підготувати до викладання повністю латиською мовою. А вчителів російської мови – до викладання інших предметів.

«Ми знаємо, що на педагогічних програмах для майбутніх учителів німецької мови, студентів мало, а німецьку філологію вивчають. Можливо, можна поговорити з цими студентами про педагогічні години. Тобто є безліч рішень. Поговорити з посольствами, залучити вчителів із нашої діаспори», – додала Чакша.

Нагадаємо, у 2022 році росіяни стали найбільшими покупцями житла в Туреччині серед іноземців. За рік громадяни Росії купили там більше будинків та квартир, ніж за останні шість років.