  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Лікарі борються за життя жінки, що постраждала під час вибуху в Бердянську

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибух стався у багатоповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ - Лікарі борються за життя жінки, що постраждала під час вибуху в Бердянську
    Вибух стався у багатоповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ
    Фото: Про Бердянськ

    Жінка перебуває в реанімації у вкрай важкому стані

    Жінка, яка постраждала під час вибуху в багатоповерхівці в Бердянську, у вкрай тяжкому стані – за її життя борються лікарі.

    Про це Суспільному повідомив директор Бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров.

    «До нас потрапила жінка, яка постраждала внаслідок вибуху. Вона була відразу направлена до операційної, де протягом тривалого часу лікарі боролися за її життя. Наразі жінка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Її стан оцінюється як вкрай важкий», – розповів він.

    Нагадаємо, 10 березня вранці в дев’ятиповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ пролунав вибух.

    Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири – два чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні.

    На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління поліції та Бердянського РВП, спеціалісти вибухотехніки, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, експерти-криміналісти.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Встановлюються обставини події.

    Теги: Національна поліція України вибух кримінал вбивство лікарня Запорізька область жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies