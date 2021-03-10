Лікарі борються за життя жінки, що постраждала під час вибуху в Бердянську

Вибух стався у багатоповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ

Жінка перебуває в реанімації у вкрай важкому стані

Жінка, яка постраждала під час вибуху в багатоповерхівці в Бердянську, у вкрай тяжкому стані – за її життя борються лікарі.

Про це Суспільному повідомив директор Бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров.

«До нас потрапила жінка, яка постраждала внаслідок вибуху. Вона була відразу направлена до операційної, де протягом тривалого часу лікарі боролися за її життя. Наразі жінка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Її стан оцінюється як вкрай важкий», – розповів він.

Нагадаємо, 10 березня вранці в дев’ятиповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ пролунав вибух.

Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири – два чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління поліції та Бердянського РВП, спеціалісти вибухотехніки, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, експерти-криміналісти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Встановлюються обставини події.