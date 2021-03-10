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    Підрив військових на Донбасі: оголошено підозру ексначальнику інженерної служби

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    На асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське знаходились протитанкові міни, які не були огороджені - Підрив військових на Донбасі: оголошено підозру ексначальнику інженерної служби
    На асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське знаходились протитанкові міни, які не були огороджені
    Фото: Офіс генерального прокурора

    Колишній начальник інженерної служби однієї з військових частин підозрюється у недбалості, що призвело до загибелі бійців

    За процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Донецького гарнізону повідомлено про підозру колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин за фактом недбалого ставлення до військової служби, що призвело до загибелі трьох військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Також він не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін.

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    Підрив військових на Донбасі: оголошено підозру ексначальнику інженерної служби
    Підрив військових на Донбасі: оголошено підозру ексначальнику інженерної служби

    Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ.

    Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

    На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

    9 березня глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

    У МЗС Росії заявили, що їм невідомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє Єрмак.

    9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.


    Теги: вибух Донбас кримінал Офіс Генерального прокурора смерть військові
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