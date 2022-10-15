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Лікарні Луганщини «втомилися» від окупантів: РФ заявила про «відновлення»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лікарні Луганщини «втомилися» від окупантів: РФ заявила про «відновлення»
Окупанти практично знищили лікарні Сєвєродонецька
фото з відкритих джерел

Ремонт лікарень на окупованій Луганщині контролюватимуть «шефи-регіони РФ»

Російські окупанти заявили про початок «відновлення» лікарень на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми неодноразово бачили, як росіяни полюбляють упродовж декількох тижнів «майже з нуля відновлювати» нещодавно відремонтовані об’єкти та з пафосом їх відкривати. Можливо, лікарні Луганська, Антрацита, Довжанська, Ровеньків, Брянки чи Кадіївки за вісім років дійсно настільки втомилися від поранених окупантів, що потребують відновлення. Не ремонту, а саме «восстановления», – зазначив Гайдай.

У «ЛНР» заявили, що контролюватимуть ці ремонти «шефи-регіони РФ».

«Втім, у переліку лікарень, куди вкладатимуться гроші, відсутні медичні заклади, які дійсно потребують значних ремонтів, а не лише вкладання грошей. Зокрема, у Лисичанську, Гірському, Попасній, Сєверодонецьку, Рубіжному, Кремінній, – повідомив Гайдай. – Ніхто не хоче брати шефство над напівзруйнованими об’єктами. Їх не відкриєш до зими та навіть до літа. Хизуватися нічим. Хіба що великою кількістю поранених росіян».

Як повідомлялося, лікарні на окупованих територіях переповнені пораненими рашистами. У багатьох лікарнях цивільних не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжкопоранених на територію Росії смертність серед них перевищує 50 %.

Теги: окупанти Луганщина війна росія лікарня

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