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Командування окупантів відмовляється евакуювати тяжко поранених у Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Командування окупантів відмовляється евакуювати тяжко поранених у Росію
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фото ілюстративне

Лікарні на окупованих територіях переповнені пораненими рашистами

У медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених.

У місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії смертність серед них перевищує 50%.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Нагадаємо, триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

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Теги: росія війна окупанти Україна Генштаб

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