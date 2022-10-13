РПЦ «анексувала» в Онуфрія єпархію на окупованій Луганщині

Єпархія у Ровеньках перейшла у підпорядкування патріарху Кирилу

Ровеньківська єпархія Української православної церкви Московського патріархату на окупованій Луганщині була прийнята у безпосереднє підпорядкування патріарху Кирилу та Священному синоду Російської православної церкви (РПЦ). Про це розповів голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

За словами представника РПЦ, члени Синоду ухвалили таке рішення «задля збереження канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою для благополучного життя у Ровеньківській єпархії». Крім того, як запевнив Легойда, враховувалася також і неможливість регулярного сполучення єпархії з Київською митрополією.

Зазначимо, що Ровеньківська єпархія наприкінці травня після оголошення УПЦ МП про «повну самостійність і незалежність» від РПЦ заявила, що залишається під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупиняє поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.

Ровеньківська і Свердловська єпархія охоплює територію Антрацитівського, Сорокинського, Лутугинського, Довжанського районів і прилягаючих міст обласного підпорядкування на півдні Луганської області.

Також не погодилася з ухваленими рішеннями про повну незалежність від Московського патріархату й заявила, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ, і Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви (МП). Згодом Російська православна церква перепідкорядкувала три кримські єпархії, які раніше входили до УПЦ МП, напряму патріарху Московському Кирилу.

Зазначимо, раніше Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).

До слова, один із головних апологетів «руського миру», намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських правоохоронних органах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату.