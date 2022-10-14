Ситуація на Луганщині: окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти 

Планується евакуація з області, адже там суцільні руїни

На сході триває контрнаступ ЗСУ

Вільного доступу в деокуповані населені пункти нема – ці села росіяни щільно розстрілюють. Про ситуацію в звільнених населених пунктах Луганщини станом на ранок 14 жовтня розповів очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти знають, що там залишилося цивільне населення і де саме мешкають люди, та все одно відкривають вогонь.

«У нас все напоготові для оперативної допомоги людям – чекаємо дозволу від військових. Після деокупації будемо організовувати евакуаційні рейси, аби люди перезимували в теплі – у містах Луганщини системи опалення зруйновані вщент», – каже Гайдай.

Нагадаємо, на західному кордоні так званої Луганської народної республіки, анексованої Росією, військові РФ почали будувати оборонну лінію. Солдати риють рови, окопи та встановлюють ряди протитанкових стовпів. Відео з роботою на кордоні опублікували російські ЗМІ, пов'язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Проросійські ЗМІ порівнюють лінію з французькою системою укріплень «Лінія Мажино» на кордоні з Німеччиною, яка була побудована в 1928–1936 роках.