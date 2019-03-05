Лікарням на окупованій території передали гуманітарної допомоги на понад 5 млн грн – Наєв



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Допомогу отримали десять закладів у Донецькій та Луганській областях

У лютому медичним закладам Донецької і Луганської областей було передано гуманітарну допомогу на понад 5,3 млн грн. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

«Від початку надання допомоги в рамках ініціативи «Допомога Схід» десяти медичним закладам Донеччини та Луганщини передано гуманітарну допомогу медичного призначення на суму понад 5,3 мільйона гривень», - заявив Наєв.

Також командувач Об’єднаних сил повідомив, що в рамках стратегічної ініціативи командувача Об'єднаних сил «Допомога Схід» у січні поточного року з Франції до Краматорська прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,5 мільйона гривень. А у лютому у Донецьку обласну травматологічну лікарню передано ортези для важкохворих на суму мільйон гривень.

Наєв додав, що від початку року за заявками Донецької ОДА та СЦКК від Об'єднаних сил 38 разів виділялися групи розмінування, що у повному обсязі забезпечили безпеку проведення цілої низки ремонтно-відновлювальних робіт та роботи гуманітарних місій.

Так, завдяки підрозділам Об'єднаних сил у січні вдалося запобігти гуманітарній катастрофі, коли внаслідок прориву водопроводу місто Торецьк та його околиці залишилися без води, а в цілому під загрозою опинилася значна частина Донецької області, як на підконтрольній уряду України, так і на тимчасово окупованій території.

Як повідомлялося, у січні три населені пункти у Донецькій області залишилися без централізованого водопостачання через прорив водогону «Горлівка – Торецьк». Його відновили через три доби.

Джерело: УНН